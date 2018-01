Die europäischen Aktien knüpfen an den Kursanstiegen der letzten zwei Tagen an, der deutsche Leitindex (DE30 in der xStation) und der italienischem FTSE (ITA40) weisen hierbei die größten Gewinne auf. Der DE30 legt heute fast 1% zu, in den letzten drei Tagen sogar knapp 400 Punkte (mehr als 3%). Händler werden vor allem beim NFP-Bericht aus den USA nach Hinweisen suchen, der heute um 14:30 Uhr veröffentlicht wird. Der starke Euro war für europäische Aktien im Dezember ein Problem, daher könnte eine Reaktion ...

