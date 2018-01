Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Die ersten Züge der Erneuerungsrunde seien für Rückversicherer auf den ersten Blick solide verlaufen, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er halte deshalb an seiner Schätzung fest, dass die Prämien über die Jahre 2018 und 2019 um 1,5 Prozent steigen dürften. Kurz- bis mittelfristig werde die Lage damit besser vorhersehbar. Er präferiere aber weiter die Papiere von Swiss Re und Scor vor jenen von Munich und Hannover Re./tih/jha/ Datum der Analyse: 04.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0054 2018-01-05/14:44

ISIN: DE0008430026