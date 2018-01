Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Die mutmaßliche Verschleppung eines Vietnamesen von deutschem Boden belastet weiter die Beziehungen zwischen Hanoi und Berlin. Am Montag soll dem Mann in Vietnam der Prozess gemacht werden, Deutschland ist dabei jedoch noch nicht als Beobachter zugelassen. "Wir wollen den am Montag beginnenden Prozess beobachten und wir arbeiten hart daran, dass wir das tun können", sagte Außenamtssprecherin Maria Adebahr am Freitag in Berlin. Dem vietnamesischen Botschafter sei beim Besuch im Auswärtigen Amt die "nachdrücklichen Bitte" übermittelt worden, diesen Prozess beobachten zu können.

Der Bundesregierung zufolge hat der vietnamesische Geheimdienst einen Asylbewerber aus Vietnam in Berlin entführt und in seine Heimat verschleppt. Dem Mann droht bei dem am Montag beginnenden Prozess die Todesstrafe.

Die Bundesregierung wirft Vietnam einen schweren Verstoß gegen deutsches Recht und gegen Völkerrecht vor. Als Reaktion wurde unter anderem der Vertreter der vietnamesischen Nachrichtendienste an der Botschaft in Berlin zur Ausreise aufgefordert.

Reger Handel

Die Bundesregierung hat auch mehrfach darauf verwiesen, dass Deutschland und Vietnam bei ihren Handels- und Investitionsbeziehungen zuletzt auf einem sehr guten Weg gewesen seien. So konnte Deutschland 2016 seine Position als größter EU-Handelspartner Vietnams verteidigen. Das Handelsvolumen stieg 2016 den Angaben zufolge auf rund 11,4 Milliarden Euro. Die Importe aus Vietnam wuchsen um 33 Prozent auf 8,8 Milliarden Euro, die deutschen Exporte nach Vietnam erreichten 2,6 Milliarden Euro und stiegen damit um 16 Prozent.

Neuere exakte Zahlen liegen noch nicht vor. Nach Schätzungen der Außenhandelsgesellschaft Germany Trade and Invest erhöhten sich die deutschen Exporte im ersten Halbjahr 2017 um 6,5 Prozent im Vorjahresvergleich, die Importe um 28,4 Prozent.

Weitere Impulse für deutsche und vietnamesische Unternehmen werden durch das 2015 abgeschlossene Freihandelsabkommen zwischen der EU und Vietnam erwartet, das sich derzeit im Ratifikationsverfahren befindet. Bis 2020 wird eine Ausweitung des deutsch-vietnamesischen Handelsvolumens auf 20 Milliarden US-Dollar angestrebt.

January 05, 2018

