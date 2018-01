Nachdem bereits Intel und eine Gruppe asiatischer Investoren im vergangenen Jahr Anteile an Here erworben haben, folgen jetzt die deutschen Zulieferer Continental und Bosch. Die beiden Unternehmen beteiligten sich mit jeweils 5 Prozent am Navigationsspezialisten, der 2015 von Nokia an Audi, BMW und Daimler verkauft wurde. Ein Preis für die Anteile ist nicht bekannt, da die beteiligten Parteien sich auf Stillschweigen einigten. Der Einstieg der beiden Unternehmen bei Bosch steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.

Continental geht darüber hinaus noch eine Kooperationsvereinbarung mit Here ein. Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung von Technologien, die für zuverlässige Verfügbarkeit von hochgenauen Daten für die Menschen- und Güterbeförderung sorgen ...

