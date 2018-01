Paris - Das neue Jahr startet so, wie das alte aufgehört hat - mit einem steigenden Ölpreis, so die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Halte dieser Trend noch einige Tage an, könnte Öl der Sorte Brent schon bald über die Marke von 70 US-Dollar je Barrel klettern; ein Niveau, das zuletzt Ende 2014 erreicht worden sei.

