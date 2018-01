Paris - Das Gros der Anleger dürfte das Jahr 2017 in guter Erinnerung behalten, haben doch zahlreiche Anlageklassen eine ordentliche Entwicklung hingelegt, so die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Auch Anleger, die im vergangenen Jahr in den DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) investiert hätten, hätten keinen Grund zur Klage gehabt; immerhin habe der heimische Leitindex ein beachtliches Plus von rund 12,5 Prozent erzielt.

Den vollständigen Artikel lesen ...