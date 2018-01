Vom iranischen Wirtschaftswachstum profitieren bislang nur die staatlichen Eliten, sagt der Iran-Experte Ali Fathollah-Nejad. Dass das Regime auf Forderungen der Demonstranten wirklich eingehen wird, erwartet er nicht.

WirtschaftsWoche: Der Ausbruch der Demonstrationen im Iran wird oft mit ökonomischer Unzufriedenheit begründet. Viele Iraner seien enttäuscht, weil die vom Regime in Aussicht gestellten Wohlstandseffekte des Atomabkommens von 2015 nicht spürbar seien. Warum haben sich diese Hoffnungen nicht erfüllt?

Ali Fathollah-Nejad: Genau vor solch einem Szenario habe ich seit Jahren immer wieder gewarnt, was aber augenscheinlich nicht verstanden wurde. Denn Präsident Rohanis Wirtschaftskurs war von Anfang an ungeeignet, eine nachhaltige Entwicklung anzusteuern, die unabdingbar mit sozialer Gerechtigkeit verknüpft ist. Ich habe immer wieder betont, dass die Lage in Iran nicht anders als in den Ländern des Arabischen Frühlings ist.

Stattdessen begnügte man sich mit oberflächlichen Analysen über den Anstieg des BIP, ohne aber zu bemerken, dass dieser nicht inklusiv war. Denn die Pfründe nach dem Atomdeal erreichten ausschließlich die staatliche Elite, seien es Konservative oder Reformer. Die Bevölkerung ging leer aus, Armutsrate und Einkommensungleichheit stiegen. Die daraus resultierende soziale Frustration ist ein wichtiger Auslöser des Aufstands.

Mit anderen Worten: Es gab kaum Interesse an nüchternen Analysen über die soziale und wirtschaftliche Dimension in der Islamischen Republik, die eng mit der politischen verzahnt ist. Stattdessen holte man Rat von Leuten, die dem Regime nahestanden. Statt politisch motivierter Einschätzungen braucht die Wirtschaft, wie auch die Politik, ...

