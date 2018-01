Die Zukunft unseres Wirtschaftsstandorts hängt von leistungsfähigen digitalen Netzen ab. Es wird höchste Zeit, dass den vielen schönen Worten politische Taten folgen.

Kennen Sie diesen Satz? "Die Bundesregierung hat beschlossen, bis zum Sommer ein neues Regierungsprogramm für die Informationsgesellschaft in Deutschland zu erarbeiten. Ein Schwerpunkt wird der weitere Ausbau der digitalen Infrastruktur sein."

Wenn ja, dann verfügen Sie über ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Diese beiden Sätze stammen aus der Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Eröffnung der IT-Messe Cebit - und zwar aus dem Jahr 2006. Weite Passagen dieser Rede könnten heute ganz genauso gehalten werden. Das offenbart zweierlei. Erstens: Die Digitalisierung stellt kontinuierlich neue Herausforderungen. Und zweitens: In Deutschland haben wir gerade beim Thema digitale Infrastruktur immer noch jede Menge unerledigter Hausaufgaben.

Ein Beleg dafür ist der jüngste "ICT Development Index", eine Art Pisa-Studie für Informations- und Telekommunikationstechnik. Der Index zeigt auf, wie gut Länder vernetzt sind. In diesem Jahr hat Island Südkorea von der Spitze verdrängt. Auf Platz drei liegt die Schweiz. Deutschland hat 2017 mit Platz elf gegenüber 2016 einen Platz gutgemacht. Das Ranking offenbart im Detail aber klaren Nachholbedarf in puncto Vernetzung, insbesondere bei der schnellen und unterbrechungsfreien Übertragung von großen Datenmengen.

Völlig zu Recht haben deshalb alle Parteien in ihren Wahlprogrammen den Ausbau der Breitbandnetze in Deutschland versprochen. Denn die Vernetzung ist der entscheidende Hebel für mehr Effizienz und Effektivität in Wirtschaft und Gesellschaft. Sie ist der Schlüssel zu mehr Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie.

Beispiel Mobilität: Das Auto hat schon heute alle fünf Sinne beisammen. ...

