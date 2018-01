Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prudential auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Der europäische Versicherersektor dürfte sich 2018 weiter positiv entwickeln, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf Prudential schwänden seine Hauptbedenken rund um die Geschäfte in den USA wegen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie auch rund um die Geschäfte in Großbritannien./ck/das Datum der Analyse: 05.01.2018

ISIN: GB0007099541