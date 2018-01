Die Polski Solar S.A. hat den Bau eines 10-Megawatt-Design-Solar-PV-Kraftwerks in Jelenia Gora (Polen) angekündigt. Änderungen des polnischen Gesetzes über erneuerbare Energien (EEG) fördern die Schaffung von "Energieclustern", die Kommunen dazu ermutigen, sich formell an der lokalen Erzeugung und Verteilung von Elektrizität zu beteiligen. Polski Solar hat sechs Energiecluster in Südpolen organisiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...