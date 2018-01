Wien - Auch 2017 vertrauten mehr Investoren ihr Geld börsengehandelten Indexfonds (ETFs) an, so die Experten von "FONDS professionell".Das in den passiven Produkten verwaltete Vermögen sei weltweit auf mehr als 4,5 Billionen US-Dollar (rund 3,7 Billionen Euro) geklettert. In diesem Umfeld sei auch der Branchenprimus BlackRock so schnell wie nie zuvor gewachsen. Die ETF-Tochter iShares habe unter dem Strich ein Mittelaufkommen von 246 Milliarden US-Dollar verbucht, teile die Gesellschaft mit.

