Als Hersteller für moderne LED-Beleuchtungslösungen hat sich die Wasco GmbH aus Norden intensiv mit der Beleuchtung für den Einzelhandel beschäftigt. Jetzt bietet das Unternehmen ein LED-Hallen-Lichtband mit Tunable-White-Funktion, das durch seine Funktionsweise den Menschen und seine innere Uhr in den Mittelpunkt stellt. Bei Madox TW passt sich die Lichtintensität und Farbtemperatur dem Sonnenverlauf und somit dem menschlichen Tagesablauf an.

Licht im Einzelhandel

Bisher wurde Licht im Einzelhandel zumeist nur unter Kostenaspekten betrachtet. Eine Lichtfarbe - üblicherweise 4.000 K im neutralweißen Spektrum - reichte aus. Die verwendeten Leuchtstoff-Röhren gaben jahrzehntelang auch nicht mehr her. Dabei wird über der Fleischtheke, bei Backwaren und auch beim Obst und Gemüse schon lange an der Warenpräsentation durch teures Licht gearbeitet, um den Umsatz zu steigern. »In der Grundbeleuchtung hingegen werden moderne LED-Lösungen oftmals nur als kostensenkender Ersatz - und dann meist nur in der konventionellen Farbtemperatur von 4.000 K - in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...