ROUNDUP 2: Easyjet-Erstflug ab Tegel - Größeres Angebot auf deutschem Markt

BERLIN - Flugreisende innerhalb Deutschlands können wieder auf günstigere Ticketpreise hoffen. Mit ihrem Erstflug von Berlin-Tegel nach München hat die britische Fluggesellschaft Easyjet am Freitag den Inlandsverkehr aufgenommen. Damit bekommen der Marktführer Lufthansa und seine Billigflugtochter Eurowings mehr Wettbewerb. Mitte Dezember hatte Easyjet die in Tegel stationierten 25 Maschinen der insolventen Air Berlin übernommen einschließlich der wichtigen Start- und Landerechte.

ROUNDUP/Chip-Sicherheitslücke: Intel und Partner vermelden erste Erfolge

SANTA CLARA - Intel und seine Softwarepartner machen nach eigenen Angaben deutliche Fortschritte bei ihren Bemühungen, die massive Sicherheitslücke in Computerchips zu stopfen. Das Unternehmen habe inzwischen Updates für alle Intel-basierten Systeme entwickelt, die vor den beiden Angriffsszenarien "Meltdown" und "Spectre" schützen, teilte Intel in der Nacht zu Freitag mit. Ob damit bereits Entwarnung gegeben werden kann, bleibt abzuwarten. Intel war nach eigenen Angaben vor etwa einem halben Jahr von einem Google -Mitarbeiter über die Schwachstelle informiert worden.

Großbank Morgan Stanley legt für US-Steuerreform Milliardenbetrag zur Seite

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley muss für die Steuerreform von Präsident Donald Trump einen Milliardenbetrag auf die Seite legen. Im vierten Quartal 2017 werde das voraussichtlich mit 1,25 Milliarden US-Dollar zu Buche schlagen, berichtete die Bank am Freitag in New York.

Kreise: Töchter von Deutsche-Bank-Großaktionär HNA verpassen Zahlungen an Banken

PEKING - Einige Töchter des chinesischen Mischkonzerns und Deutsche-Bank-Großaktionärs HNA haben Kreisen zufolge jüngst fällige Zahlungen an ihre Banken verpasst. Drei Kreditinstitute in China hätten daraufhin einige nicht genutzte Kreditlinien eingefroren, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf eingeweihte Personen.

Kreise: Ex-Uber-Chef Kalanick will milliardenschweres Anteilspaket abgeben

SAN FRANCISCO - Ex-Uber-Chef Travis Kalanick will Kreisen zufolge einen großen Teil seiner Beteiligung am Fahrdienst-Vermittler verkaufen. So sollen Anteile im Wert von rund 1,4 Milliarden US-Dollar an den japanischen Softbank-Konzern und andere Investoren gehen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf eingeweihte Personen berichtete.

Modemarken Quiksilver und Billabong fusionieren

HUNTINGTON BEACH - Die beiden kriselnden Modemarken Quiksilver und Billabong tun sich zusammen. Das teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. Eine grundsätzliche Einigung wurde bereits erzielt, der Kaufpreis für die australische Firma Billabong soll demnach rund 315 Millionen US-Dollar (gut 260 Mio Euro) betragen. Zu der kalifornischen Quiksilver-Mutter Boardriders gehören auch die Labels Roxy und DC Shoes.

US-Regierung will Offshore-Bohrungen in fast allen Gewässern erlauben

WASHINGTON - Die Regierung von US-Präsident Donald Trump plant, in fast allen Küstengewässern der USA Öl- und Gasbohrungen zu erlauben. Das Innenministerium legte am Donnerstag einen umstrittenen Vorschlag vor, nach dem auch in bislang geschützten Bereichen im Atlantik und der Arktis nach Öl und Gas gebohrt werden könnte. Die Pläne sind aber noch nicht final.

Kreise: Novartis weitet Pläne zu Teilverkauf von US-Generikageschäft aus

ZÜRICH/BASEL - Der Pharmakonzern Novartis soll laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg seine Pläne zum Verkauf von Teilen des US-Generikageschäfts noch ausweiten. Damit könnte der Konzern Geschäftsbereiche der Generika-Tochter Sandoz im Wert von 2 bis 3 Milliarden US-Dollar verkaufen, berichtet Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Novartis hatte im Dezember bestätigt, über den Verkauf oder die Einstellung bestimmter Nicht-Kernprodukte nachzudenken.

Presse/Steinhoff-Krise: Leiner-Flagshipstore in Wien an Benko verkauft

WIEN/ST. PÖLTEN - Der Bilanzskandal beim Möbelkonzern Steinhoff hat auch deutliche Auswirkungen in Österreich. Der kriselnde Ikea-Rivale habe eine Vorzeigefiliale des österreichischen Möbelhändlers Leiner auf der bekannten Wiener Einkaufsmeile Mariahilfer Straße an den Karstadt-Eigentümer Rene Benko verkauft, um zu Geld zu kommen, berichtete das österreichische Magazin "Trend" am Freitag. Der Deal sei über ein Vorkaufsrecht am 29. Dezember im Grundbuch eingetragen worden.

IPO: Saudi-Arabien wandelt Ölgiganten Aramco in Aktiengesellschaft um

RIAD - Saudi-Arabien treibt den Börsengang seines Ölgiganten Saudi-Aramco voran. Der Konzern wurde zum 1. Januar in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, wie es in einem am Freitag im saudischen Staatsanzeiger veröffentlichten Beschluss des Kabinetts heißt. Die neue AG nennt sich demnach nur noch Aramco.

Studie: Autohersteller müssen zusammenrücken gegen Technologiekonzerne

FRANKFURT - Der Autobranche steht nach Expertenmeinung eine Welle an Zusammenschlüssen bevor. "Vor allem für die Massenhersteller führt kein Weg an Fusionen vorbei, wenn sie den Kampf ums Überleben gegen die Technologiegiganten nicht verlieren wollen", sagte Autoexperte Dieter Becker von der Unternehmensberatung KPMG am Freitag in Frankfurt bei der Vorstellung einer neuen Studie. Wenn die Autobauer nicht zum bloßen "Stahlbieger" verkommen wollten, müssten sie sich vom derzeitigen Wettbewerb untereinander ein Stück weit lösen.

Weitere Meldungen -Daimler verzeichnet kräftiges Plus beim Transporterabsatz -Roche-Tochter Chugai erhält Millionen für Rechtetransfer -IG Metall startet Warnstreikwelle in der kommenden Woche -Erneuerbare treiben Strompreise weniger - Rekord für Öko-Verbrauch -ROUNDUP/Zusteller: Paketchaos zu Weihnachten ist ausgeblieben -Erste Schätzung: 'Burglind' verursacht dreistelligen Millionenschaden -Zuckerbergs Ziel für 2018: Facebooks Probleme lösen -Verbraucherzentralen fordern mehr digitalen Datenschutz -Aufseher der Suche nach Atommüll-Endlager warnt vor Populismus -HP startet Rückruf-Aktion für Notebook-Akkus wegen Verbrennungsgefahr -Firmen reißen sich um Frankfurter Büros: Vermietungen auf Rekord -ROUNDUP: Nach Neckar und Mosel: Hochwasser stoppt auch Rhein-Schifffahrt -Letzte 'Game of Thrones'-Staffel erst im Jahr 2019 -Trump-Regierung sagt Marihuana-Legalisierung den Kampf an -ROUNDUP: Wiesenhof-Mutter investiert in Fleisch aus der Petri-Schale

