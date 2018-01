Washington - Das Defizit in der US-Handelsbilanz hat sich im November überraschend deutlich ausgeweitet. Der Fehlbetrag sei um 1,6 Milliarden Dollar auf 50,5 Milliarden US-Dollar gestiegen, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Dies ist das grösste Defizit seit Januar 2012. Analysten hatten mit einem Defizit von 49,9 Milliarden Dollar gerechnet. Das Defizit im Vormonat ...

