=== S A M S T A G, 6. Januar 2018 11:10 DE/Bundesaußenminister Gabriel, Statement mit türkischem Außenminister Cavusoglu, Goslar 12:30 DE/CSU, Abschluss-Pk zur Klausurtagung mit Landesgruppenchef Dobrindt, Kloster Seeon S O N N T A G, 7. Januar 2018 12:00 DE/CDU, CSU und SPD, Erstes von fünf Sondierungsgesprächen, Berlin M O N T A G, 8. Januar 2018 *** 08:00 DE/Auftragseingang November saisonbereinigt PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 09:00 DE/CDU, CSU und SPD, Zweites von fünf Sondierungsgesprächen, Berlin 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Januar *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Dezember PROGNOSE: +1,50 zuvor: +1,49 *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Dezember Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 114,8 zuvor: 114,6 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +8,4 zuvor: +8,2 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: +0,5 Vorabschätzung: +0,5 zuvor: 0,0 *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz November Eurozone PROGNOSE: +1,3% gg Vm zuvor: -1,1% gg Vm 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 15:00 BE/Außenminister Gabriel, Finanzstaatssekretär Spahn, EU-Kommissar Oettinger, Hochrangige Konferenz zum EU-Budget, Brüssel *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 18:40 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Rotary Club of Atlanta über "Economic Outlook and Monetary Policy", Atlanta 19:35 US/Fed, Teilnahme von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) und Boston-Fed-Präsident Rosengren (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) an "Should the Fed Stick w 2% Inflation?", Washington - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Russland und Japan geschlossen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2018 08:52 ET (13:52 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.