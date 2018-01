London - Laufende Erträge und Einkommen zu erwirtschaften, wird dauerhaft immer schwieriger, so Christian Howells, Head of Investment Specialists bei Aberdeen Standard Investments.Was tun? Anleger könnten natürlich Aktien, High-Yield- oder Schwellenländeranleihen kaufen. Die höheren Einkommen würden allerdings regelmäßig ein höheres Risiko bedingen. Das sei nicht das, was die Anleger suchen würden. Eine wirklich breite Streuung verringere dagegen nicht nur die Volatilität, sondern sorge auch für stabilere, nachhaltigere Einkommen. So würden die Erträge des Aberdeen Global - Multi Asset Income Fund (ISIN LU1124235752/ WKN A14RU6) aus mehr als 12 gering bis gar nicht korrelierenden Anlageklassen stammen.

