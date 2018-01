Mr. Interwetten Wolfgang Fabian im Talk. Es fragt: Christian Drastil In meiner WirtschaftsBlatt-Zeit hatten wir mal übers Kopfrechnen gesprochen, bei mir Laufbeschäftigung, bei Ihnen ... Wolfgang Fabian: ... die Basis für die Gründung von Interwetten. Als Kind litt ich unter Schlaflosigkeit und hab' keine Schäfchen gezählt, sondern Tarot-Partien im Kopf durchgespielt. Die Liebe zur Mathematik war das Fundament, um ein wirklich guter Buchmacher zu werden. Beim Kartenspielen gings dann ja auch los. Genau. Ich spielte in einem Wirtshaus mit einem, der an einem Wettbüro beteiligt war. Gemeinsam mit einer 3. Person, die zufällig am Tisch saß, hoben wir 1990 Interwetten aus der Taufe. Ihr Angebot zum Start? Telefonwetten. Es war...

