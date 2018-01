Hannover - Nachdem das Weihnachtsgeschäft in den USA im November gut angelaufen ist, scheint der Spielraum für weitere größere Anstiege der Einzelhandelsumsätze im Dezember nun begrenzt zu sein, so die Analysten der NORD LB. Sie würden in Zahlen gesprochen mit einem Zuwachs von 0,4% M/M rechnen, wobei dieser "nur" recht moderate Anstieg ohne jeden Zweifel vor allem das Resultat der sehr ausgeprägten Stärke im Vormonat sein dürfte.

