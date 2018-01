In den USA wurden im Dezember 148.000 neue Jobs geschaffen. Ökonomen hatten jedoch mit 188.000 neuen Stellen gerechnet. Außerdem hat sich das Handelsbilanzdefizit in den USA um 1,6 auf 50,5 Milliarden US-Dollar ausgeweitet und ist damit auf das höchste Niveau seit Januar 2012 gestiegen. Dies sorgte an der Börse aber nur für kurze Unruhe. Holger Scholze mit der Vorschau auf die zweite Börsenwoche, vom 8. bis zum 12. Januar 2018.