Lumaland AG schließt Barkapitalerhöhung erfolgreich ab

Berlin, 5. Januar 2018 - Die Lumaland AG (ISIN: DE000A1YC996 / WKN: A1YC99) hat die am 14. Dezember 2017 beschlossene Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und durch Platzierung von 323.162 angebotenen neuen Aktien zum Bezugs- und Platzierungspreis von 12,00 EUR pro Aktie bei bestehenden Aktionären und bei der Dacapo S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg und der HoHa Holding GmbH mit Sitz in Berlin einen Brutto-Emissionserlös von rd. 3.877.944 EUR erzielt. Im Rahmen der Barkapitalerhöhung wird Dacapo S.à r.l. 250.948 neue Aktien und HoHa Holding GmbH 62.737 neue Aktien an der Lumaland AG übernehmen. Einschließlich der Aktien, welche im Rahmen der ebenfalls am 14. Dezember 2017 beschlossenen und am 28. Dezember 2017 in das Handelsregister eingetragenen Sachkapitalerhöhung geschaffen und von Dacapo S.à r.l. und HoHa Holding GmbH erworben wurden, hält Dacapo S.à r.l. nach Eintragung der Barkapitalerhöhung in das Handelsregister 659.085 neue Aktien und HoHa Holding GmbH 164.771 neue Aktien an der Lumaland AG.

Es ist nunmehr beabsichtigt, dass Dacapo S.à r.l. und HoHa Holding GmbH insgesamt weitere 620.959 Aktien von der Großaktionärin Sweet Dreams Invest mit Sitz in Berlin im Wege des Aktienkaufs erwerben, so dass Dacapo S.à r.l. und HoHa Holding GmbH nach Durchführung dieses Transaktionschrittes gemeinsam insgesamt ca. 50,99 % und 1.444.815 Aktien an der Lumaland AG halten (Dacapo S.à r.l. 1.155.852 Aktien und HoHa Holding GmbH 288.963 Aktien).

Durch die Ausgabe der 323.162 neuen Aktien aus genehmigtem Kapital im Wege der Barkapitalerhöhung wird das nach Durchführung der Sachkapitalerhöhung bestehende Grundkapital der Lumaland AG von 2.510.171,00 EUR um 323.162,00 EUR auf 2.833.333,00 EUR erhöht. Die neuen Aktien werden voraussichtlich in der ersten Februarhälfte 2018 mit der ISIN DE000A2G83D3 und der WKN A2G83D handelbar werden. Im Nachgang zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2017 beschließt, nehmen die neuen Aktien die ISIN und die WKN der bislang bestehenden Lumaland-Aktien an (ISIN: DE000A1YC996 / WKN: A1YC99).

Berlin, den 5. Januar 2018

Vorstand

Kontakt: Sebastian Stietzel sst@lumaland.com

Lumaland AG
Tauentzienstr. 11
10789 Berlin
Deutschland
Internet: www.lumaland.com
ISIN: DE000A1YC996
WKN: A1YC99

