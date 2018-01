Frankfurt - Mit deutschen Aktien lagen Anleger im abgelaufenen Jahr nicht schlecht: Um 13 Prozent hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) 2017 zugelegt, der MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) sogar um 18 Prozent, so die Deutsche Börse AG. Doch an einigen ausländischen Börsen sei es noch deutlicher nach oben gegangen, etwa in den USA.

Den vollständigen Artikel lesen ...