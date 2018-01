Mainz (ots) - Woche 02/18



So., 7.1.



Bitte Programmänderung beachten:



2.50 Terra X Spione im Tierreich - Schlaue Köpfe



3.30 Terra X (VPS 3.35) Ein Prinz unter Indianern



4.15 ZDF.reportage (HD/UT) Abenteuer Hurtigruten Winterzauber am Polarkreis Film von Meike Materne (von 18.00 Uhr) Deutschland 2018



4.45- Bettys Diagnose 5.30



("Grüezi Zürich" und "Global Vision" entfallen.)



Di., 9.1.



22.55 37° Mehr als satt und sauber Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription



(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 3.55 Uhr beachten.)



Woche 03/18



Di., 16.1.



18.00 SOKO Köln Bitte korrekte Schreibweise beachten: Corinna Brühl Nathalie Seiß



Bitte streichen: Natalie



Woche 06/18



Mo., 5.2.



20.15 Der Fernsehfilm der Woche Der namenlose Tag Bitte korrekte Schreibweise beachten: Patrick Jordan (5 Jahre) Cai Cohrs



Bitte streichen: Kai



Di., 6.2.



0.15 Neu im Kino Bitte Ergänzung beachten: "Wind River" von Taylor Sheridan



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF-Planung Telefon: +49-6131-70-15246