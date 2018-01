In der iranischen Hauptstadt Teheran haben Zehntausende für die Regierung und die religiöse Führung des Landes demonstriert. Zuvor protestierten landesweit Gegner des Regimes - die USA sagten ihre Unterstützung zu.

Nach den Oppositionsprotesten der vergangenen Tage haben im Iran am Freitag Zehntausende für die Regierung und die religiöse Führung des Landes demonstriert. Nach den Freitagsgebeten strömten nach Berichten des staatlichen Fernsehens vor allem in Teheran viele Tausend Menschen auf die Straßen. Auf Transparenten und in Sprechchören warfen sie den USA und Israel vor, die regimekritischen Kundgebungen der vergangenen Tage organisiert zu haben. "Tod den USA, Tod Israel" skandierten Demonstranten. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sollte sich noch am Abend auf US-Antrag mit der Lage im Iran befassen. Russland schlug sich unterdessen auf die Seite der islamistischen Führung in Teheran.

Auch in den Predigten der Freitagsgebete bemühten sich Geistliche, wie zuvor Regierungsmitglieder und Präsident Hassan Ruhani, das Lager der Demonstranten zu spalten. Der als Hardliner bekannte Kleriker Ahmad Chatami sagte während des Freitagsgebets an der Universität Teheran, die Regierung müsse energisch gegen die Organisatoren der Proteste vorgehen. Zugleich müsse "mehr Aufmerksamkeit auf die wirtschaftlichen Probleme der Menschen" gerichtet werden. "Es gibt Arbeiter, die berichten, ...

