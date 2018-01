In der US-Wirtschaft entstanden im Dezember 42.000 Arbeitsplätze weniger als erwartet. Dennoch bleiben die Kurse in New York zum Jahresanfang weiter im Auftrieb. Von einem Trend kann aber noch nicht die Rede sein.

An der Wall Street hat sich der Aufwärtstrend trotz unerwartet schwacher Konjunkturdaten auch am vierten Handelstag im neuen Jahr fortgesetzt. Angetrieben wurden die Kurse am Freitag weiter von der Erwartung einer robusten Entwicklung der Weltwirtschaft. Dabei entstanden in der US-Wirtschaft im Dezember mit 148.000 Stellen 42.000 weniger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...