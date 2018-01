Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA Unternehmen: Aroundtown SA ISIN: LU1673108939 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 05.01.2018 Kursziel: 8.20 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 8,10 auf EUR 8,20. Zusammenfassung: Aroundtown (AT) hat ein Update der Geschäftsentwicklung veröffentlicht, das die aktuelle Wachstumsphase bestätigt. Nach den neuen Run-Rates für Februar ist der Wert des Immobilienportfolios um 5,7% auf EUR9,3 Mrd. gestiegen. Im Dezember waren es EUR8,8 Mrd. Die Nettokaltmiete für die Gewerbeimmobilien liegt nun bei EUR9,0/m² mit einer Leerstandsquote von 9,4%. Die Nettomieteinnahmen-Run-Rate im Februar für das gewerbliche Portfolio beträgt nun EUR512 Mio. (Dezember EUR485 Mio.) und das bereinigte EBITDA liegt bei EUR422 Mio. FFOPS I stieg auf EUR0,37 (Dezember EUR0,36), was einer Rendite von 5,7% entspricht. Die jüngsten Betriebszahlen übertreffen unsere Prognose für Q1/18. Wir haben unsere Schätzungen für 2018 den stärker als erwarteten Kennzahlen angepasst. Dies ergibt ein Kursziel von EUR8,20 (zuvor: EUR8,10). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei. First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 8.10 to EUR 8.20. Abstract: Aroundtown (AT) has published an operational update confirming the current growth phase. According to the new run rates for February, the value of the investment property portfolio has grown +5.7% to EUR9.3bn. This compares to EUR8.8bn reported for December. In-place rent for commercial properties is now EUR9.0/sqm with an EPRA vacancy of 9.4%. The February net rent run rate for the commercial portfolio now stands at EUR512m (December EUR485m) with adjusted EBITDA at EUR422m. FFOPS I edged higher to EUR0.37 (December EUR0.36) corresponding to a 5.7% yield. The new operational figures are ahead of our targets for Q1/18. We have adjusted our 2018 targets to reflect the stronger than anticipated figures resulting in a price target of EUR8.20 (old: EUR8.10). We stick to our Buy rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16003.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

ISIN LU1673108939

AXC0161 2018-01-05/17:01