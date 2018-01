Wenn man sich die Zahlen des Informationsportals Smard glaubt, produzierten die Erneuerbaren-Energien-Anlagen am Neujahrsmorgen genügend Strom, um den Bedarf in Deutschland zu decken. Auf dem Agorameter werden die 100 Prozent dagegen nicht ganz erreicht.Am Neujahrsmorgen 2018 haben die in Deutschland installierten Erneuerbaren-Anlagen genügend Strom produziert, um den kompletten Bedarf zu decken. Dies zeigen die Zahlen auf dem Informationsportal Smard, das das Bundeswirtschaftsministerium und die Bundesnetzagentur vor rund einem halben Jahr gestartet haben. Gerade in den Stunden zwischen drei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...