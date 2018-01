FMW-Redaktion

Um 14:30 Uhr kamen nicht nur die US-Arbeitsmarktdaten, sondern auch kanadische Konjunkturdaten. Die US-Daten haben im Euro vs US-Dollar gerade mal für eine Veränderung von 20 Pips gesorgt. Seit 14:30 hat aber der US-Dollar gegen den kanadischen Dollar 119 Pips verloren, von 1,2507 auf 1,2388. Daran kann man schon sehen, dass es keine Schwäche des US-Dollar, sondern Stärke im kanadischen Dollar ist. Grund hierfür ist genauer gesagt die kanadische Arbeitslosenquote, die nach 5,9% jetzt sinkt auf 5,7% (Erwartung 6,0%). Auch wurden wieder viele neue Jobs geschaffen. Die Überhitzung der kanadischen Wirtschaft beschleunigt sich also immer weiter, und die Wahrscheinlichkeit für weitere Zinsanhebungen steigt. Im Chart sieht man USD vs CAD seit Anfang Dezember. Hier ist schon der deutlich positive Trend im CAD (fallender US-Dollar) sichtbar.

Negative Prognose für den Ölpreis

Der im Markt anerkannte Rohstoffexperte der Commerzbank Eugen Weinberg hat aktuell gegenüber "CNBC" verkündet, dass fundamentale Daten die aktuelle Stärke im Ölpreis nicht rechtfertigen. Der Ölpreis sollte daher in den nächsten Monaten 10-15% fallen. Wir bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...