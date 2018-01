Vor dem Beginn der Sondierungsgespräche wird deutlich: Union und SPD liegen bei wichtigen Themen noch sehr weit auseinander. Vor allem in der Flüchtlingspolitik sind die potenziellen Koalitionspartner uneins.

Kurz vor Beginn der Sondierungen über die Neuauflage einer großen Koalition geben sich Union und SPD in der Flüchtlingspolitik unnachgiebig. SPD-Chef Martin Schulz lehnte am Freitag die von CDU und CSU geforderte Verlängerung des Stopps für den Familiennachzug für Flüchtlinge ab. Wenn die CSU bei ihrem Nein bleibe, werde sich zeigen, "ob Frau Merkel und Herr Seehofer eine stabile Regierung mit der SPD bilden wollen oder nicht", sagte Schulz der "Bild"-Zeitung. CDU-Vizechef Armin Laschet sagte, wenn die SPD beim Familiennachzug gar nichts ändern wolle, "werden wir mit ihr darüber hart verhandeln müssen".Laschet bekräftigte im Deutschlandfunk seinen Vorschlag, Härtefälle stärker in den Blick zu nehmen. Der Familiennachzug werde aber nicht unbegrenzt weiter gewährt werden können, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident. Schulz sagte dagegen, Deutschland müsse sich an internationales Recht halten, unabhängig von der Stimmung im Land oder in der CSU. "Wir reden über weniger als 70.000 Personen, weniger als 0,01 Prozent der Bevölkerung." In einer Umfrage des Instituts INSA für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...