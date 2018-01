NFP-Zahlen: 148 Tsd., erwartet waren jedoch 190 Tsd (Vormonat 252 Tsd.) Durchschnittliche Stundenlöhne steigen um +0,3% im Monatsvergleich USD fällt unmittelbar nach der Veröffentlichung. Weitere Kursrückgänge realistisch?

Zusammenfassung:Der mit Spannung erwartete NFP-Bericht sorgte an den Märkten für Enttäuschungen, da die Headline einen deutlichen Rückgang aufwies. Dies führte zu unmittelbaren Reaktionen beim USD, der kurz nach der Veröffentlichung zurückging. Der Goldpreis sowie der US500 verbuchten weitere Gewinne. Innerhalb einer halben Stunde war diese Schwäche jedoch abgeklungen und zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Analyse gewinnt der USD wieder an Wert. Die wichtigste Veröffentlichung zu den nicht-landwirtschaftlichen Beschäftigungsveränderung für Dezember scheint den größten Teil der Bewegung verursacht zu haben. Der neue Wert lag bei 148.000, die Märkte hatten jedoch einen Wert von 190.000 prognostiziert. Die Markterwartungen waren vielleicht sogar höher als beim gestrigen ADP-Bericht, der einen Anstieg auf 250.000 aufwies. In diesem Kontext kann die heutige Veröffentlichung als eine ...

