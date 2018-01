BERLIN (Dow Jones)--Kurz vor dem Beginn der Sondierungen mit der Union muss SPD-Chef Martin Schulz auf seinen engsten Berater verzichten. Schulz' rechte Hand Markus Engels gibt seinen Posten auf, wie ein Parteisprecher bestätigte.

Engels hatte seine Entscheidung in einer E-Mail an Weggefährten und die Mitarbeiter der SPD-Zentrale verkündet. Er wolle sich "außerhalb von Parlamenten, Regierung oder Parteien" eine neue Aufgabe suchen, schrieb der 50-Jährige. Martin Schulz bleibe er aber in Freundschaft verbunden.

Engels leitete das Büro des SPD-Vorsitzenden als dieser noch EU-Parlamentspräsident in Brüssel war. Zeitweise steuerte er den glücklosen Wahlkampf der Sozialdemokraten, der mit dem schlechtesten Abschneiden seit dem Krieg endete. Zuerst hatte die Funke-Mediengruppe über den Rückzug des Beraters berichtet.

January 05, 2018

