MONTAG, DEN 8. JANUAR 2018

TERMINE KONJUNKTUR 08:00 D: Auftragseingang Industrie 11/17 10:30 EU: Sentix-Investorvertrauen 01/18 11:00 EU: Verbrauchervertrauen 12/17 (endgültig)

11:00 EU: Einzelhandelsumsatz 11/17 11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 12/17

18:40 USA: Fed-Präsident von Atlanta, Bostic, hält eine Rede in Atlanta

SONSTIGE TERMINE B: Konferenz zur Zukunft des EU-Haushalts (erster Tag) Teilnehmende sind unter anderem Eurogruppenchef Mario Centeno, Italiens Finanzminister Pier Carlo Padoan, Bundesaußenminister Sigmar Gabriel und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

HINWEIS J / RU: Feiertag, Börsen geschlossen

DIENSTAG, DEN 9. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 18:00 D: Continental vorläufige Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE F: Air France-KLM Verkehrszahlen 12/17 USA: Amgen Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NL: Verbraucherpreise 12/17 07:45 CH: Seco Arbeitsmarktdaten 12/17 08:00 D: Industrieproduktion 11/17 08:00 D: Handelsbilanz 11/17 08:45 F: Handelsbilanz 11/17

11:00 I: Arbeitslosenquote 11/17 (vorläufig)

11:00 EU: Arbeitslosenquote 11/17 11:00 GR: Industrieproduktion 11/17

16:00 USA: Fed-Präsident von Minneapolis, Kashkari, hält eine Rede

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Merck Finck Pressegespräch "Investmentausblick 2018", München D: Heimtextil 2018 - Internationale Fachmesse für Wohn- und Objekttextilien (bis 12.01.), Frankfurt USA: International Consumer Electronics Show (CES) (bis 12.01.), Las Vegas

MITTWOCH, DEN 10. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GB: Sainsbury Q3 Trading Update 13:00 D: Lufthansa Verkehrszahlen 12/17 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: CropEnergies 9Monatszahlen (endgültig) TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Verbraucherpreise 12/17 08:45 F: Industrieproduktion 11/17 10:00 D: VDMA Auftragseingang 11/17

10:00 D: ifo-Institut, Istat, KOF - Eurozone Economic Outlook

10:30 GB: Industrieproduktion 11/17 10:30 GB: Handelsbilanz 11/17 14:30 USA: Im- und Exportpreise 12/17 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 11/17

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: DIW Pressegespräch "Managerinnen-Barometer 2018", Berlin 10:00 D: Nord/LB Pressekonferenz "NORD/LB Neujahrsprognose 2018" USA: International Consumer Electronics Show (CES) (bis 12.01.), Las Vegas

DONNERSTAG, DEN 11. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: Richemont Q3 Trading Update 07:00 D: Südzucker Q3-Zahlen 07:00 D: Hella Halbjahreszahlen 08:00 GB: Marks & Spencer Q3 Trading Update 08:00 GB: Tesco Q3 und Weihnachtsumsatz

TERMINE KONJUNKTUR 06:00 J: Frühindikatoren 11/17 (vorläufig)

09:00 E: Industrieproduktion 11/17 10:00 D: Destatis Pk BIP 2017, Berlin 10:00 I: Einzelhandelsumsatz 11/17 11:00 EU: Industrieproduktion 11/17 12:00 PL: Verbraucherpreise 12/17 14:30 USA: Erzeugerpreise 12/17

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 21:30 USA: Fed-Präsident von New York, Dudley, hält eine Rede in New York

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Pk Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) zum Jahresauftakt u.a. mit BDI-Präsident Dieter Kempf, Berlin 10:30 D: Fortsetzung Haustarif-Verhandlungen bei Volkswagen Bei VW endet der Entgelttarifvertrag am 31. Januar 2018. 14:00 D: Dritte Runde der Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg L: Das höchste Gericht Luxemburgs entscheidet in der Affäre um die sogenannten "Luxleaks" USA: International Consumer Electronics Show (CES) (bis 12.01.), Las Vegas

FREITAG, DEN 12. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 A: OMV Q4 Trading Update 10:00 D: Drillisch ao Hauptversammlung 12:45 USA: JPMorgan Chase Q4-Zahlen 14:00 USA: Wells Fargo Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: BlackRock Q4-Zahlen USA: PNC Financial Service Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: BoJ Leistungsbilanz 11/17 00:50 J: Handelsbilanz 11/17 02:45 CHN: Handelsbilanz 12/17 08:00 D: Insolvenzen 10/17

08:45 F: Verbraucherpreise 12/17 (endgültig) 09:00 E: Verbraucherpreise 12/17 (endgültig)

10:00 I: Industrieproduktion 11/17 11:00 GR: Verbraucherpreise 12/17 14:30 USA: Verbraucherpreise 12/17 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 12/17 14:30 USA: Realeinkommen 12/17 16:00 USA: Lagerbestände 11/17

SONSTIGE TERMINE 14:00 D: Hymer-Pk auf der CMT (internationale Messe für Caravan, Motor und Touristik) 2018, Stuttgart USA: International Consumer Electronics Show (CES) (bis 12.01.), Las Vegas

MONTAG, DEN 15. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 D: Fraport Verkehrszahlen 12/17 07:30 D: Metro Q4 Trading Update + Weihnachten 09:00 F: Airbus Telefon-Pk zu Auftrags- und Auslieferungszahlen für 2017 22:30 GB: Rio Tinto Q4 Trading Statement

TERMINE KONJUKTUR 07:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 12/17 (vorläufig)

11:00 EU: Handelsbilanz 11/17 14:00 PL: Leistungsbilanz 11/17 15:00 B: Handelsbilanz 11/17

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Jahres-Pk Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY (Ernst & Young) USA: Erster Pressetag der Automesse (NAIS) in Detroit (bis 28.1.18)

13:50 h Pk Verband der Automobilindustrie 14:10 h Pk Schaeffler 14:35 h Pk Lexus HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 16. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: Lindt & Sprüngli Umsatz 2017 08:00 A: Schoeller-Bleckmann Jahreszahlen 08:00 D: Beiersdorf vorläufige Umsatzzahlen 2017 11:55 USA: UnitedHealth Q4-Zahlen 14:00 USA: Citigroup Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Siemens Capital Market Day Healthineers D: Ende der Übernahmefrist für Aktien des Kraftwerksbetreibers Uniper USA: First Republic Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Erzeugerpreise 12/17

08:00 D: Verbraucherpreise 12/17 (endgültig) 10:00 I: Verbraucherpreise 12/17 (endgültig)

10:30 GB: Verbraucherpreise 12/17 10:30 GB: Erzeugerpreise 12/17 11:00 I: Handelsbilanz 11/17 14:30 USA: Empire State Index 01/18

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: EY-Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2018, Frankfurt 10:00 D: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer, Karlsruhe 11:00 D: PK BNP Paribas Präsentation der Marktdaten 2017 für Gewerbeimmobilien in Frankfurt 14:00 CH: Vor dem Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos WEF-Gründer Klaus Schwab stellt das Programm vor und gibt bekannt, welche prominenten Teilnehmer bei der Tagung vom 23. bis 26. Januar erwartet werden. USA: Zweiter Pressetag der Automesse (NAIS) in Detroit

14:00 h Pk Jeep 15:35 h Pk Michelin 16:05 h Pk ZF 17:05 h Pk Saudi Aramco 18:05 h Pk Hitachi

MITTWOCH, DEN 17. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 F: Alstom Q3 Aufträge und Umsatz 07:00 NL: ASML Holding Jahreszahlen 07:30 F: Casino Q4 Umsatz 08:00 EU: Acea Pkw-Neuzulassungen 12/17 08:00 D: Zalando Q4 Trading Update 08:00 GB: Burberry Q3 Trading Update 11:00 D: VW Konzern Absatz 12/17 12:45 USA. Bank of America Q4-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs Q4-Zahlen 17:45 F: Carrefour Q4 Umsatz 22:10 USA: Alcoa Q4-Zahlen 22:30 AU: BHP Billiton Q2 Production Report TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE F: Peugeot Umsatz 12/17 F: Renault Umsatz 12/17 USA: Charles Schwab Q4-Zahlen USA: US Bancorp Q4-Zahlen TERMINE KONUNKTUR 11:00 EU: Bauproduktion 11/17

11:00 EU: Verbraucherpreise 12/17 (endgültig)

15:15 USA: Industrieproduktion 12/17 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/17 16:00 USA: NAHB-Index 01/18 20:00 USA: Beige Book

SONSTIGE TERMINE D: Erster Pressetag zur Internationalen Grünen Woche in Berlin 11:00 h Eröffnungs-Pk 12:00 h Pk Verbraucherzentrale Bundesverband E: Neues Parlament Kataloniens tritt erstmals zusammen 11:00 D: Pk Entwicklung Agribusiness-Sektor 2017 und Ausblick 2018, Hannover 17:30 GB: Weltwirtschaftsforum (WEF) veröffentlicht Bericht über globale Risiken 2018 USA: Automesse (NAIS) in Detroit (bis 28.1.18)

DONNERSTAG, DEN 18. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: Galenica Umsatz 2017 07:00 CH: Geberit Umsatz 2017 (Call 09.00 Uhr) 08:00 GB: Royal Mail Q3 Trading Update 12:30 USA: KeyCorp Q4-Zahlen 12:30 USA: Bank of New York Mellon Q4-Zahlen 13:00 USA: Morgan Stanley Q4-Zahlen 22:00 USA: IBM Q4-Zahlen 22:15 USA: American Express Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:00 CHN: BIP Q4/17 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/17 03:00 CHN: Industrieproduktion 12/17

05:30 J: Industrieproduktion 11/17 (endgültig) 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/17 14:30 USA: Philly-Fed-Index 01/18 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: IWF-/Bundesbank-Konferenz "Germany: Current Economic Policy Debates", Frankfurt Als Diskussionsteilnehmer oder Redner treten unter anderem die geschäftsführende Direktorin des IWF, Christine Lagarde, Bundesbankpräsident Jens Weidmann sowie das EZB-Direktoriumsmitglied Benoît Cœuré auf. D: Zweiter Pressetag zur Internationalen Grünen Woche, Berlin USA: Automesse (NAIS) in Detroit (bis 28.1.18)

FREITAG, DEN 19. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: Biotech Jahreszahlen 07:30 F: Remy Cointreau Q1 Umsatz 10:00 D: Thyssenkrupp Hauptversammlung, Bochum 13:00 USA: Schlumberger Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 D: Erzeugerpreise 12/17 10:00 EU: EZB Leistungsbilanz 11/17

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 01/18 (1. Umfrage)

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE EU: S&P Ratingergebnis Tschechei, Griechenland EU: Moody's Ratingergebnis Deutschland EU: Fitch Ratingergebnis Dänemark, Spanien

SONSTITGE TERMINE 10:30 D: Pk Bilanz Geschäftsjahr 2016/2017 Schott-Konzern mit Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr des Spezialglasherstellers, Mainz D: Fortsetzung Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie in Sachsen-Anhalt D: Beginn 83. Internationale Grüne Woche 2018 (bis 28.01.), Berlin

08:00 h Eröffnungsrundgang 11:00 h Pk Deutscher Bauernbund

USA: In den USA läuft erneut eine Frist für die Finanzierung der Regierung ab

