ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag nicht ganz Schritt halten können mit den meisten anderen Börsen in Europa. Der SMI gewann zwar 0,5 Prozent auf 9.557 Punkte, allerdings ging es beispielsweise mit dem DAX um 1,2 Prozent nach oben, der Stoxx-50 legte um 0,8 Prozent zu. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und 2 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 48,72 (Donnerstag: 47,49) Millionen Aktien.

Gebremst wurde der Anstieg zum einen vom anziehenden Franken, wodurch sich die Wettbewerbsfähigkeit Schweizer Exportunternehmen verschlechtert. Hinter dem Anstieg steckte freilich eher eine leichte Euroschwäche, nachdem neue Daten zeigten, dass der Preisdruck in der Eurozone im Dezember leicht nachgelassen hat. Die jährliche Inflationsrate sank wie erwartet auf 1,4 Prozent, verglichen mit 1,5 Prozent im November. Aktien wie Richemont und Swatch legten vor diesem Hintergrund trotz der übergeordnet weiter konjunkturoptimistischen Stimmung nur leicht zu.

Daneben enttäuschten die Kurse der Bankenaktien. Während Julius Bär noch ein Plus von 0,6 Prozent aufwiesen, standen UBS und Credit Suisse unter Druck. Sie büßten 0,6 bzw 1,1 Prozent ein. In ganz Europa wurden Bankenaktien zum Wochenschluss eher gemieden von den Anlegern. Im Handel war von Gewinnmitnahmen die Rede, wozu auch die zuletzt wieder leichte Verflachung der Zinsstrukturkurve beigetragen habe. Dabei nähern sich die Zinsen am kurzen und am langen Ende an, wodurch das traditionelle Kreditgeschäft der Banken weniger lukrativ wird.

Für Novartis ging es dagegen um 1,2 Prozent nach oben, während der Kurs des Konkurrenten Roche sich kaum bewegte. Die Analysten von Jefferies hatten sich sehr positiv zu den Geschäftsaussichten von Novartis geäußert und rechnen mit einer Phase nachhaltigen prozentual zweistelligen Gewinnwachstums. Tagessieger war die Aktie des Zeitarbeitsunternehmens Adecco, die am Vortag bereits deutlich zugelegt hatte. Zum Wochenausklang stieg sie um weitere 2,0 Prozent.

January 05, 2018

