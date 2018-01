DAX: Allzeithoch im Visier, Anleger nehmen bei Lufthansa trotzdem Gewinne mit

Zum Ende der ersten Handelswoche fand die Kursrallye im DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) eine Fortsetzung. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer kletterte zeitweise um mehr als 1 Prozent in die Höhe und knackte die Marke von 13.300 Zählern. Das Allzeithoch kann also kommen.

Das war heute los. Bis zum Höchststand bei 13.525 Punkten fehlt inzwischen nicht mehr viel. Während Anleger an der Wall Street fast täglich neue Rekordstände feiern dürfen, könnte es am deutschen Aktienmarkt auch bald so weit sein. Selbst die enttäuschend ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten konnten die Stimmung am heutigen Freitagnachmittag nicht vermiesen.

Laut Angaben des Arbeitsministeriums wurden im Monat Dezember in der US-Wirtschaft 148.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Damit blieb der Wert deutlich unter den Markterwartungen. Experten rechneten laut Dow Jones Newswires im Schnitt mit 180.000 neue Stellen. Damit hat sich die Erholung am US-Arbeitsmarkt verlangsamt. Während die Arbeitslosenquote bei 4,1 Prozent bleibt, wurde bei den Stundenlöhnen ein Zuwachs von 0,3 Prozent festgestellt. Im Jahresvergleich liegt das Plus bei 2,5 Prozent.

