Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am dritten Handelstag des neuen Jahres zum dritten Mal zugelegt und dabei gleichzeitig ein neues Allzeithoch bei 9'558 Punkten markiert. Im frühen Geschäft am Freitag kletterte der SMI dabei ein erstes Mal über die Marke von 9'550 Punkten, bei erhöhter Volatilität erreichte der Leitindex sein Tageshoch dann aber erst am Nachmittag. Für eine gewisse Nervosität sorgte kurz vor Handelsschluss die Deutsche Bank mit einer Verlust-Ankündigung für das vierte Quartal im Zusammenhang mit der Steuerreform in den USA, was die Aktien von Credit Suisse und UBS etwas belastete.

Am Nachmittag wurden aber auch diverse Konjunkturdaten aus den USA publiziert. Der wichtigste Datensatz, der offizielle Arbeitsmarktbericht, fiel per Saldo leicht enttäuschend aus, auch wenn sich der Arbeitsmarkt weiterhin robust zeigte. Während sich gleichzeitig auch die Stimmung unter den Dienstleistern wider Erwarten verschlechtert hatte, stiegen die Aufträge für die Industrie stärker als prognostiziert. Per Saldo blieb bei den hiesigen Aktien aber eine Reaktion auf die verschiedenen US-Daten aus, bzw. blieb die gute Stimmung vor dem Wochenende erhalten.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,50% höher bei 9'556,98 Punkten. Im Vergleich zum Schlussstand von Ende 2017 ergibt sich damit für die erste kurze Neujahrswoche ein stolzes Plus von 1,9%. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legte 0,58% auf 1'552,8 Punkte ...

