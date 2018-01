Hamburg (ots) -



Panasonic, das Filmstudio 20th Century Fox und Samsung verkündeten im Vorfeld der Consumer Electronis Show (CES) in Las Vegas Updates zum neuen HDR10+ Standard. Zur IFA 2017 in Berlin angekündigt, entwickelten die Partner den neuen, offenen Standard für High Dynamic Range (HDR)-Inhalte bis heute weiter. Die drei Unternehmen beginnen ab sofort gemeinsam mit der Lizensierung von HDR10+ Produkten und Inhalten. Dafür haben sie eine unabhängige HDR10+ Plattform geschaffen, die Metadaten für Content-Unternehmen, Ultra HD TVs, Blu-ray Discs, Blu-ray Player, Blu-ray Recorder und Hersteller von Set-Top-Boxen sowie SoC Anbieter lizensiert. Voraussetzung hierfür ist lediglich ein geringer Mitgliedsbeitrag. Verbraucher können den neuen Standard an einem eigenen Logo erkennen.



Der HDR10+ ist ein innovativer Standard, der die technologischen Stärken von HDR nutzt, um bestmögliche Fernseherlebnisse auf die TV-Geräte der nächsten Generation zu bringen. Die Technologie optimiert durch dynamisches Tonemapping die Darstellung jeder einzelnen Szene und erzeugt leuchtende Bilder in beispielloser Qualität. Die verbesserten visuellen Erlebnisse ermöglichen es den Zuschauern, die Bilder so wahrzunehmen, wie es Regisseure und Filmemacher bei der Produktion beabsichtigt haben. Das HDR10+ Logo bescheinigt dem zertifizierten Produkt eine exzellente Bildqualität.



Für Partner, die den Standard für ihre Produkte übernehmen möchten, bietet HDR10+ gleich mehrere überzeugende Vorteile. So bietet HDR10+ eine Anlagenflexibilität, die es TV- und Geräte-Herstellern, Filmemachern und Content-Anbietern ermöglicht, den Standard in ihre Produktentwicklung einzubinden und so das Fernseherlebnis der Nutzer auf ein neues Qualitätsniveau zu heben. Die HDR10+ Plattform wird auch für zukünftige technologische Entwicklungen und Innovationen offen sein.



Die wichtigsten Punkte des Lizenzprogramms:



- Vorteile für Gerätehersteller (z.B., TV, Ultra HD Blu-ray, OTT STB, etc.), Content Dienstleister, SoC Produzenten, Herausgeber und Content Creation Tool Anbieter - keine Stücklizenzgebühr - geringer Mitgliedsbeitrag - technische Spezifikationen, Prüfspezifikationen, HDR10+ Logo sowie ein Logo-Leitfaden erhalten Lizenznehmer direkt von den drei Gründungsunternehmen - Zertifizierung von Produkten durch ein unabhängiges Prüfzentrum



Sobald das HDR10+ Programm frei zugänglich ist, werden die drei Gründungsunternehmen die Technologie in allen künftigen Ultra HD Film-Veröffentlichungen, ausgewählten Fernsehern, Ultra HD Blu-ray Playern / Recordern und weiteren Produkten integrieren. Der neue Standard erhält schon jetzt großen Zuspruch. Mehr als 25 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen haben bereits ihr Interesse signalisiert.



So gehört Amazon Prime Video zu den ersten Streaming-Diensten, die HDR10+ weltweit unterstützen. Seit kurzem sind alle Prime HDR Videos in HDR10+ Qualität verfügbar, dazu gehören unter anderem Filme wie "The Grand Tour", die für den Golden Globe® nominierte Serie "The Marvelous Mrs. Maisel", "Jean-Claude Van Johnson", "The Tick und The Man in the High Castle" sowie viele weitere Lizenztitel.



Auch Warner Bros. Home Entertainment wird HDR10+ unterstützen, um Inhalte von Warner Bros. auf HDR10+ kompatiblen 4K HDR TVs von Panasonic, Samsung oder anderen Herstellern zu ermöglichen. "Warner Bros. strebt schon immer danach, seinen Kunden das Home Entertainment Erlebnis der neuesten Generation in den eigenen vier Wände zu bieten," sagt Jim Wuthrich, President of the Americas and Global Strategy bei Warner Bros. Home Entertainment. "Dank HDR10+ kann Warner Bros. die Vision der Filmemacher jetzt noch besser und detailreicher als zuvor auf die heimischen HDR10+ kompatiblen Fernseher bringen. Dies gilt nicht nur für unsere Neuerscheinungen in 2018, sondern auch für unser großes Repertoire von über 75 4K HDR Titeln."



"HDR10+ liefert dynamische Metadaten, die jede Szene genau beschreiben, und sorgt so für eine noch nie dagewesene Bildqualität", sagt Danny Kaye, Executive Vice President bei 20th Century Fox, and Managing Director des Fox Innovation Labs. "Unsere Zusammenarbeit mit Panasonic und Samsung ermöglicht es uns, neue Standards wie HDR10+ zu etablieren und damit die Visionen der Filmemacher auch über das Kino hinaus eins zu eins abzubilden."



"Die drei führenden Unternehmen für Content und Hardware im Bereich Home Entertainment sind gleichzeitig auch die idealen Partner, um den HDR10+ Standard voranzutreiben und enorme Vorteile zu bieten - sowohl für die Verbraucher als auch die kreativen Köpfe," sagt Toshiharu Tsutsui, Director der Panasonic TV Business Division. "Dementsprechend prognostizieren wir dem neuen HDR10+ Standard einen großen Erfolg."



"Wir sind fest entschlossen, die neuesten Technologietrends auf unseren TV-Geräten verfügbar zu machen. Wir sind überzeugt davon, dass HDR10+ erstklassige Inhalte liefern und für noch bildgewaltigere Fernseherlebnisse sorgen wird", so Jongsuk Chu, Senior Vice President Visual Display Business bei Samsung Electronics.



Interessierte Unternehmen können sich auf der Website www.hdr10plus.org für den Newsletter anmelden, der über neueste technische Änderungen informiert. Darüber hinaus finden sich dort alle relevanten Informationen über das Lizenzprogramm inklusive der letzten Updates und Vereinbarungen. Zusätzlich wurden Ultra HD Blu-ray Metadaten Generierungs-Tools mit Dritten entwickelt, die bald für die neusten Ultra HD Blu-ray Player auf dem Markt erhältlich sein werden. Details zum Content-Transfer und zum Interface-Format werden in Kürze bekannt gegeben.



20th Century Fox, Panasonic und Samsung werden auf der CES 2018 eine technische Demonstration der neuesten HDR10+ Technologie präsentieren. Akkreditierte Journalisten sowie Interessierte können sich per E-Mail an chris.bess@fox.com für weitere Informationen wenden. Außerdem können akkreditierte Journalisten in der Panasonic Suite im MGM Grand Conference Centre eine HDR10+ Demonstration erleben. Auch während des First Look Events von Samsung am 7. Januar im Enclave in Las Vegas wird es eine HDR10+ Demonstration geben.



Weitere Informationen über das neue Lizenzprogramm HDR10+ sind via E-Mail unter info@hdr10plus.org erhältlich.



