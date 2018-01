Liebe Leser,

bei der Aktie der Steinhoff International Holdings (kurz "Steinhoff") wurde es auch diese Woche nicht langweilig. Stand die Notierung des Papiers am Dienstag noch im Bereich von 33 Cents, so startete die Steinhoff Aktie am Freitag im Bereich 60 Cents in den Handel. Solche Kursveränderungen innerhalb weniger Tage sind natürlich happig. Und es gab aber diesmal in der Tat Neuigkeiten von Steinhoff. Konkret: Steinhoff verwies auf das Treffen mit Gläubigern und Banken in London ... (Peter Niedermeyer)

