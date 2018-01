Wir stellen vor: beheizte LED-Lampen der SmartHeat-Serie



Germantown, Wisconsin (ots/PRNewswire) - J.W. Speaker Corporation, ein führender Hersteller innovativer LED-Beleuchtungstechnologie, hat eine neue Produktreihe mit SmartHeat-Technologie entwickelt, die LED-Scheinwerfer, Arbeitslichter und Rückleuchten in Echtzeit zuverlässig enteisen.



Die SmartHeat-Serie bietet eine Komplettlösung für Scheinwerfer, Rückleuchten und Arbeitsbeleuchtung von Lkws, Schneepflügen, Müllfahrzeugen, Baufahrzeugen und -maschinen, Lieferwagen sowie allen schweren Nutzfahrzeugen, die im Winter betrieben werden. Diese Serie stellt das größte Angebot beheizter LED-Lampen in der Branche dar.



Die SmartHeat-Technologie ermöglicht über den ganzen Winter hinweg die umfassende Nutzung der LED-Lampen, die heller, weißer und dauerhafter als Halogenlampen sind und gleichzeitig bei höherer Effizienz weniger Strom verbrauchen. Damit können Eigentümer/Betreiber einzelner Fahrzeuge sowie ganze Flotten nicht nur ihre Nutzungszeiten und Produktivität steigern, sondern verbessern auch die Sicht und die Sichtbarkeit auf der Straße. Dies sorgt für höhere Sicherheit und mehr Komfort.



"Mit unseren hochwertigen LED-Lampen wollen wir unseren Fahrern die Möglichkeit geben, selbst bei extremsten Temperaturen betriebsbereit zu sein", sagt Jason Meyers, Transport Sales Manager für J.W. Speaker. "Unsere neue SmartHeat-Technologie sorgt für bessere Sicht und Sichtbarkeit bei Winterwetter, und das bedeutet für den Fahrer mehr Sicherheit und angenehmeres Arbeiten."



Die neue SmartHeat-Serie umfasst ein breites Angebot an beheizten Lampen, darunter: LED-Scheinwerfer 4 x 6 Zoll - Modell 8800 Evolution 2, LED-Scheinwerfer 5 x 7 Zoll - Modell 8910 Evolution 2, LED-Scheinwerfer 5 x 11 Zoll - Modell 9800, runde Arbeitsleuchten mit 4,5 Zoll Durchmesser - Modell 670 XD sowie runde Brems-, Rück- und Blinkleuchten mit 4 Zoll Durchmesser - Modell 234, alle mit Straßenzulassung gemäß DOT, Transport Canada ECE sowie militärischen Standards und Anforderungen.



Um die von J.W. Speaker hergestellte SmartHeat-Serie in Aktion zu sehen, besuchen Sie die Website von J.W. Speaker: www.jwspeaker.com/SmartHeat



J.W. Speaker ist auf die Entwicklung und Herstellung von Fahrzeugbeleuchtungssystemen für Originalhersteller und Aftermarket-Anwendungen spezialisiert. Ausführliche Informationen erhalten Sie direkt bei J.W. Speaker unter 800.558.7288 oder news@jwspeaker.com.



