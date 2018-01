Schon am Abend des Veröffentlichungstages zieht das Trump-Enthüllungsbuch weite Kreise. Binnen Stunden schoss es auf die Amazon Bestseller-Listen. Trump hatte bis zuletzt versucht, die Veröffentlichung zu verhindern.

Die vorzeitige Veröffentlichung des Enthüllungsbuchs über US-Präsident Donald Trump hat in den USA vielerorts zu einem Käuferansturm geführt. Beim Online-Versandhändler Amazon sprang "Fire and Fury: Inside the Trump White House" des US-Journalisten Michael Wolff umgehend nach Verkaufsstart am Freitag auf den ersten Platz der verkauften Bücher. Trotz eisiger Temperaturen bildeten sich am Morgen beispielsweise in der Hauptstadt Washington lange Schlangen vor Buchhandlungen. Die renommierte Buchhandlung KramerBooks öffnete eigens bereits um Mitternacht, um das Buch zu verkaufen. Bis zum Morgen war es ausverkauft.

Wolff zeichnet in seinem in Auszügen vorab ...

