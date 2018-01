Nanning, China (ots/PRNewswire) - Am 28. Dezember 2017 nahm Nanning in der autonomen Region Guangxi Zhuang, der Gastgeber der China ASEAN Exposition, den Betrieb der U-Bahnlinie 2 auf. Da die neue Strecke mit der 2016 eröffneten U-Bahnlinie 1 einen gemeinsamen Umsteigebahnhof hat, deutet die Eröffnung der Linie 2 darauf hin, dass die Nanning U-Bahn nun ein kreuzförmiges Netz bildet und dass die Stadt eine neue Ära der Pendlerfreundlichkeit einläutet. Nanning ist die Hauptstadt der südwestchinesischen autonomen Region Guangxi sowie das Zentrum von Politik, Wirtschaft, Kultur und Verkehr in Guangxi. Mit der Eröffnung und dem Betrieb der Linien 1 und 2 der Nanning U-Bahn ist Guangxi als erste autonome Region mit ethnischer Minderheit mit einem U-Bahnsystem ins Rampenlicht gerückt.



Nach der Eröffnung der Linie 2 betreibt die Nanning U-Bahn bereits 53,1 km Strecken und 43 Stationen. Der Möglichkeit des Umsteigens zwischen Linie 1 und Linie 2 erleichtert nicht nur das Pendeln für die Bürger und reduziert Verkehrsstaus an der Oberfläche, sondern sie bietet der Stadt auch mehr Lebensfreude und Hoffnung. Die Eröffnung der U-Bahnlinie 2 ist ein Beweis für den insgesamt steigenden sozioökonomischen Entwicklungsstand von Nanning und wird sowohl den öffentlichen Nahverkehr als auch den Städtebau fördern und beschleunigen. Die neue Linie fördert ebenfalls Nannings Ziel, ein allgemeiner internationaler Verkehrsknotenpunkt in der Region und eine modernisierte und umweltfreundliche Metropole mit gastfreundlicher Umgebung zu werden, und sie trägt zu Nannings Entwicklungsziel bei, eine Stadt mit höherem Sicherheitsgefühl, stärkerem Zugehörigkeitsgefühl und mehr Glück aufzubauen. Das künftige U-Bahnnetz von Nanning wird wie geplant aus 184 Stationen und acht Linien mit einer Gesamtlänge von rund 252 km bestehen.



Die Stadt Nanning liegt am Schnittpunkt der Wirtschaftskreise Südchina, Südwestchina und Südostasien, ist ein Kernstück der Beibu Golf Economic Zone und ständiger Gastgeber der China ASEAN Exposition. Dank seiner unvergleichlichen natürlichen Bedingungen genießt Nanning das ganze Jahr über eine üppige Vegetation und wird deshalb auch "Green City" genannt. Nanning wurde 2016 mit dem "UN Habitat Preis" ausgezeichnet und vom Ministerium für Wohnungsbau und städtische/ländliche Entwicklung in die erste Liste der "nationalen ökologischen Gartenstädte" aufgenommen. Im Dezember 2018 findet die 12. China International Garden Expo in Nanning statt.



