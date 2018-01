Wunderschönes dynamisches und innovatives stromlinienförmiges Design mit robustem Gehäuse

Ausgestattet mit 4K-Kamera mit 215-Grad-Rotation und Doppelgelenk

Intelligente Angelfunktionen für ein völlig neues Angelerlebnis

Schneller als die männlichen Freistilschwimmer bei den Olympischen Spielen, kann sie Unterstützung bei einer schnellen Wasserrettung leisten

Modernste Hardware für die wissenschaftliche Forschung

PowerVision Technology Group (www.powervision.me), spezialisierter Innovator im Bereich unbemannter Luftfahrzeuge (UAV, Unmanned Aerial Vehicles), Robotik und Big-Data-Technologien, hat sein Angebot an Wasserdrohnen um PowerDolphin erweitert, die auf der Consumer Electronics Show CES 2018 in Las Vegas erstmals vorgestellt wird. Mit ihrem schlanken, stromlinienförmigen Design ist PowerDolphin eine intelligente Wasserdrohne, die Anglern, Tauchern, Bootsbesitzern und Wassersportlern viele Vorteile und Notfallhelfern Unterstützung bietet.

Ausgestattet mit 4K-Kamera mit 215-Grad-Rotation und Doppelgelenk

Der vordere Rumpf der PowerDolphin ist mit einer einzigartigen 4K-Doppelgelenk-Rotationskamera ausgestattet, die beeindruckende 215 Grad abdeckt. Das Filmen ist über dem Wasserspiegel bis zu 80 Grad und mit einem Schwenk nach unten unter Wasser bei bis zu 135 Grad möglich. Angefangen bei Wassersport bis hin zur geheimnisvollen, herrlichen Meereslandschaft, alles wird in brillanten 4K dargestellt.

Die von PowerDolphin aufgenommenen, hochauflösenden Bilder in 4K können in Echtzeit über eine drahtlose 1080P-Bildübertragung per Ultralangstrecke an die steuernde Vision+ App gesendet werden.

Ergänzend zur Doppelgelenk-Rotationskamera verfügen die vorderen Scheinwerfer über vier einstellbare Helligkeitsstufen, die sich gleichmäßig mit der Kamera drehen, um gut ausgeleuchtete, atemberaubende Fotos in verschiedenen Gewässern zu knipsen.

Intelligentes Angeln

Zusätzlich zu ihrer leistungsstarken Bildaufnahmefunktion bietet PowerDolphin ein intelligentes Angelerlebnis, indem sie das Echolot-Modul namens PowerSeeker mit einer Angelschnur kombiniert und dabei hilft, Fische aufzuspüren, am Angelhaken zu ziehen, zu ködern und allgemein auf Fischfang zu gehen. Die ferngesteuerte PowerDolphin kann Haken direkt ziehen und Fische an den gewünschten Ort auf bis zu 1.000 Meter locken, wodurch sich die Reichweite der Angelrute erheblich vergrößert und man das Anbeißen mit der 4K-Kamera komplett nachverfolgen und aufnehmen kann.

Mit dem intelligenten Echolot PowerSeeker lassen sich Fische erheblich besser aufspüren. Dazu tragen die Echtzeit-Ortung der Richtung von Fischschwärmen bis 40 Meter Tauchtiefe bei, um Anglern dabei zu helfen, den besten Angelplatz und den optimalen Zeitpunkt genau zu bestimmen. Nach erfolgreichem Anbeißen der Fische an der Schnur zieht PowerDolphin sie zurück auf die Seite des Controllers und bietet damit ein völlig neues Angelerlebnis. Damit gehört die Zeit der Angelruten endgültig der Vergangenheit an.

Such- und Rettungsunterstützung

Mit drei verschiedenen Geschwindigkeitsstufen kann sie bis zu fünf Meter pro Sekunde schwimmen und liefert rechtzeitig und präzise die mitgenommenen Rettungsbojen, Schwimmwesten, Abschleppleinen und andere Rettungsgeräte.

Als Ersthelfer an der Unfallstelle ankommend, kann PowerDolphin die erforderliche Ausrüstung schneller als Rettungsboote tragen und aus der Ferne absetzen, da die manuelle Vorbereitung und Rumpfaktivierung wegfällt. Mit fünf Metern pro Sekunde ist sie schneller als Rettungsschwimmer und schlägt den Rekord beim 100-Meter-Freistilschwimmen der Männer von 2,17 Metern pro Sekunde bei den Olympischen Spielen.

Modernste Hardware für die wissenschaftliche Forschung

PowerDolphin hat eine Akkulaufzeit von bis zu zwei Stunden und ist mit einem intelligenten Sonargerät und einer GPS-Wegpunkt-Cruise-Funktion ausgestattet. Sie kann zudem automatisch bestimmte Gewässer scannen und topografische Unterwasserkarten zeichnen, indem ein intelligentes Echolot mit Pfadplanungsfunktion in die Vision+ App integriert wird. Zudem stellt sie Wissenschaftlern äußerst präzise Daten in visueller Form zur Verfügung ein großer Mehrwert für ihre Meeresforschungsaktivitäten.

Weitere Funktionen von PowerDolphin sind ein Wasser-Berührungsschalter, eine Mobiltelefon-Steuerung, eine Rückholfunktion und die Unterstützung für den Austausch von Akku und SD-Karten. Darüber hinaus verbessern sowohl das wasserdichte Glasdesign als auch die automatische Anti-Roll-Technologie und viele andere Eigenschaften die Benutzerfreundlichkeit und Stabilität der Drohne erheblich.

Wally Zheng, Gründer und CEO der PowerVision Technology Group, sagte: "PowerDolphin ist eine neue Lifestyle-Drohne, die nicht nur für Fotografen, Angler und andere Wassersportler, sondern auch für die Rettung und wissenschaftliche Forscher geeignet ist und Abenteurern eine neue Lebensperspektive bietet."

Empfohlene Einzelhandelspreise und Verfügbarkeit

799 EUR (749 GBP), verfügbar ab Sommeranfang 2018

Weitere Informationen finden Sie unter www.powervision.me

Einzelhändler und Vertriebsunternehmen können sich an ihren regionalen Vertreter wenden.

Chris Leigh Großbritannien und Irland, Türkei, VAE chris.leigh@powervision.me

Marcel de Graaf DACH, Niederlande, Italien, Spanien marcel.graaf@powervision.me

Adrien Thoubert Frankreich, Afrika adrien.thoubert@powervision.me

Mika Turunen Nordische Länder, Russland, Polen mika.turunen@powervision.me

Über PowerVision:

Die PowerVision Technology Group ein weltweit führender Anbieter von UAV-Technologien, -Produkten und -Dienstleistungen und der Unternehmensphilosophie, die Zukunft innovativ mitzugestalten. Das Angebot von PowerVision reicht von intelligenten Drohnen und Robotern über Datenvisualisierung und -prognose bis hin zu Virtual Reality und Augmented Reality. Die 2009 gegründete PowerVision Technology Group beschäftigt fast 500 Mitarbeiter in China, den USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Frankreich, Deutschland und Finnland.

PowerVision Oy mit Sitz in Espoo (Finnland) ist die Zentrale der PowerVision Technology Group in der EMEA-Region. Um mehr über PowerVision Oy oder die PowerVision Technology Group zu erfahren, besuchen Sie bitte www.powervision.me.

