NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag überwiegend leicht nachgegeben. Etwas belastet wurden sie von einem überraschend starken Anstieg der Industrieaufträge in den USA im November. Im Vergleich zum Vormonat hatten die Aufträge um 1,3 Prozent zugelegt, Volkswirte hatten nur mit einem Anstieg um 1,1 Prozent gerechnet. Zudem wurden die Zahlen für Oktober nach oben revidiert.

Kurz zuvor hatten die Staatspapiere uneinheitlich auf den US-Arbeitsmarktbericht für Dezember reagiert. Analysten bewerteten den Jobbericht als durchwachsen. So hatte die US-Wirtschaft im Dezember zwar weniger Stellen geschaffen als Fachleute erwartet hatten. Allerdings wurde die Entwicklung im Vormonat nach oben korrigiert. Die Lohnentwicklung hatte leicht angezogen, war im Vormonat aber schwächer ausgefallen als bislang bekannt.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 27/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,96 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 2/32 Punkte auf 99 8/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,28 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere fielen um 6/32 Punkte auf 98 1/32 Punkte und rentierten mit 2,47 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 15/32 Punkte auf 98 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,81 Prozent./bek/heN

