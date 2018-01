Deutsche Bank hebt Volkswagen (VW) auf 'Buy' - Ziel auf 210 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 170 auf 210 Euro angehoben. 2018 und 2019 dürften für den Autobauer wegen Erfolgen mit SUV-Modellen und einem möglichen Börsengang des Nutzfahrzeuggeschäfts zu idealen Jahren werden, schrieb Analyst Tim Rokossa das in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund rate er zum Kauf der Aktie, bevor die Elektromobilität um das Jahr 2020 herum den Gewinn belasten dürfte.

Goldman hebt Henkel auf 'Neutral' - Ziel bleibt 110 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Henkel von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel unverändert auf 110 Euro belassen. Nach dem jüngsten Kursrückschlag seien die kurzfristigen Herausforderungen für den Konsumgüterkonzern angemessen in den Papieren berücksichtigt, begründete Analyst Fulvio Cazzol das bessere Votum in einer am Freitag vorliegenden Studie.

JPMorgan hebt Continental auf 'Overweight' und Ziel auf 240 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Continental von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 218 auf 240 Euro angehoben. Innerhalb des europäischen Autosektors sehe er 2018 sehr gute Chancen für Wachstumsunternehmen, Restrukturierungsstories und mehrere defensive Zulieferer, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Den Zulieferer und Reifenhersteller Conti zählt Asumendi zu den Wachstumswerten. Er rechnet 2018 mit einem soliden Wachstum in allen Sparten und sich zudem wieder verbessernden Margen im Reifengeschäft.

JPMorgan senkt BMW auf 'Underweight' - Ziel 90 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat BMW von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel auf 90 Euro belassen. Innerhalb des europäischen Autosektors sehe er 2018 sehr gute Chancen für Wachstumsunternehmen, Restrukturierungsstories und mehrere defensive Zulieferer, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. BMW zählt er allerdings nicht dazu.

UBS hebt Uniper auf 'Buy' - Ziel 30 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Uniper von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 22,60 auf 30 Euro angehoben. Fortum habe gute Chancen, in diesem Jahr die Kontrolle beim deutschen Kraftwerksbetreiber zu übernehmen, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktionäre dürften dann eine Übernahmeprämie bekommen.

JPMorgan hebt Hella auf 'Overweight' und Ziel auf 59 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Hella von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 42 auf 59 Euro angehoben. Innerhalb des europäischen Autosektors sehe er 2018 sehr gute Chancen für Wachstumsunternehmen, Restrukturierungsstories und mehrere defensive Zulieferer, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Den Autozulieferer und Lichttechnikspezialisten Hella zählt Asumendi zu den aussichtsreichsten Wachstumswerten.

Merrill Lynch senkt Dialog auf 'Underperform' - Ziel 21,30 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Dialog Semiconductor auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 42,80 auf 21,30 Euro gesenkt. Analyst Adithya Metuku bezifferte die Wahrscheinlichkeit, dass der Chiphersteller Apple als Kunden für seine Power-Management-Chips verlieren könnte, in einer am Freitag vorliegenden Studie auf mittelfristig 50 Prozent. Um wieder mehr Vertrauen bei Investoren zu gewinnen, müsse sich das Unternehmen bei der Kundenbasis breiter aufstellen.

Independent Research hebt Ziel für Lanxess auf 73 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Lanxess angesichts in Aussicht gestellter Sonderbelastungen durch die US-Steuerreform von 70 auf 73 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Nach den negativen Auswirkungen im Schlussquartal erwarte Lanxess in den Folgejahren einen positiven Einfluss durch die Steuersenkungen, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte daraufhin seine Prognose für den berichteten Gewinn je Aktie für 2017, beließ sie für 2018 aber unverändert.

Baader Bank hebt Ziel für SAP auf 114 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für SAP von 103 auf 114 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe im deutschsprachigen Raum sechs besonders vielversprechende Software-Aktien identifiziert - darunter jene von SAP, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit den Papieren der Walldorfer lasse sich auf einen vorteilhaften Produktzyklus setzen.

UBS hebt Ziel für Fresenius SE auf 59 Euro - 'Sell'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius SE von 57 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Dies geht aus einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts hervor.

