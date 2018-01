Liebe Leser,

die Aktionäre von Tesla werden zunehmend nervös, entsprechend steigt die Volatilität des Wertes. Tesla steht unter enormen Druck, endlich passable Auslieferungszahlen melden zu können. Denn nur durch hohe Stückzahlen kann das Unternehmen in die Gewinnzone fahren. Am 03.01. hat das Unternehmen nachbörslich neue Zahlen vorgelegt und seine Anleger einmal mehr enttäuscht. Unter 30.000 ausgelieferte Modelle sind noch viel zu wenig, um nur annähernd den Break even zu schaffen. Das ... (Stefan Klotter)

