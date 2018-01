Das u.a. hatte ich vor einigen Tagen in der Mailbox, Absender: Johannes Vetter. Ich habe wie im Vorjahr (siehe Link in seinem Beitrag) gestaunt, geschmunzelt und den Mut bewundert ... Johannes Vetter, Ex-OMV und -SPÖ, schreibt. Was ich Ihnen schon immer sagen wollte ... "A Trauaspü". Das war der Kommentar des freundlichen AMS-Beraters als er mich am 2. November in seine Kundenkartei aufnahm und mich fragte, was genau ich eigentlich davor bei der SPÖ beruflich gemacht habe. Ich kann dem guten Mann nicht böse sein, und so wie er die für mich spannendsten Wochen dieses Jahres sieht, so sehen das wahrscheinlich ziemlich viele Politkonsument_innen. Die Versicherungsleistung ist ja die bereits vierte Einkommensquelle dieses Jahr und so mancher...

Den vollständigen Artikel lesen ...