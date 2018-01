IBM-Führungskräfte Bridget Karlin, Donna N. Dillenberger und Beth Smith erklären, wie künstliche Intelligenz die Geschäftswelt verändern wird

Die Consumer Technology Association (CTA) Eigentümerin und Produzentin der CES - kündigt eine neue CES 2018 SuperSession mit den folgenden Führungskräften von IBM an: Bridget Karlin, Chief Technology Officer und Vice President, GTS Technology, Innovation Automation, Donna N. Dillenberger, IBM Fellow, Enterprise Solutions, und Beth Smith, General Manager, IBM Watson.

In der Sitzung Turning AI into New Ways of Doing Business (Mit KI die Art und Weise der Geschäftstätigkeit verändern) am 10. Januar, 14:00 bis 15:00 Uhr, Tech East, LVCC, North Hall, N257 wird erörtert, welche Rolle KI in der Zukunft spielt und wie Experten die Technologie einsetzen, um Kundenbedürfnissen besser entsprechen zu können, etwa durch mehr Kundenbindung und beschleunigte Forschung.

"KI hat das Potenzial, die Welt zu verändern, und Unternehmen wie IBM nutzen die CES-Plattform, um ihre neuesten Vorstöße und Erkenntnisse mitzuteilen", so Karen Chupka, Senior Vice President, CES und Unternehmensstrategie, CTA. "Ich freue mich sehr, unserer langen Liste von ausgezeichneten Rednern diese Führungskräfte hinzufügen zu dürfen, die einmal mehr die CES-Bühne nutzen werden, um ihre Vision mitzuteilen. Dieses Gremium wird hervorragende Erkenntnisse darüber liefern, wie Unternehmen verschiedenster Branchen und aus aller Welt IBM Watson einsetzen, um Arbeitsabläufe, Datensätze und Erkenntnisse mittels KI zu verwalten."

Die CES 2018 wird einen neuen Marktplatz und eine Konferenzschiene zur Zukunft von KI bieten, zumal sie im Hinblick auf das nächste Jahrzehnt eine wesentliche Technologie ist, die in Verbrauchertechnologie-Anwendungen in Industrien wie Automobil, Gesundheitswesen, Wohnen, Robotertechnik und Agrarwirtschaft zum Einsatz kommt. Bei der CES 2018 werden KI-Innovationen mit gesteigertem Fokus auf den Nutzwert präsentiert und genau das hat das Potenzial, die Welt zu verbessern.

"Wir befinden uns in einer außergewöhnlichen Zeit, in der sich Unternehmen aller Industrien in Bezug auf Daten neu erfinden müssen", so Karlin. "Die Nutzung von Daten mithilfe von KI erzeugt eine neue Partnerschaft zwischen Menschen und Technologie. Bei IBM sind wir der Ansicht, dass die Verbindung zwischen Mensch und Maschine Unternehmen den größten Wert bringt."

Die CES 2018 ist die Weltbühne für Innovation und findet in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada vom 9. bis 12. Januar 2018 statt.

