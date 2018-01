Ranghohe Politiker genießen auf Twitter weiterhin Immunität. Das hat der Kurznachrichtendienst noch einmal bekräftigt. Damit wehrt sich Twitter gegen Forderungen, das Konto von US-Präsident Trump zu blockieren.

Der Kurznachrichtendienst Twitter will die Tweets von ranghohen Politikern auch in umstrittenen Fällen nicht löschen. Wenn ein Staatschef von Twitter blockiert werde oder seine strittigen Tweets entfernt würden, würden so wichtige Informationen verborgen, die die Menschen eigentlich sehen und debattieren sollten, schrieb das Unternehmen am Freitag ...

