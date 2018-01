Osnabrück (ots) - "Tatort"-Schauspieler Hoppe: Ein Bart war Kopper vertraglich verboten



Ausnahme nur auf ausdrücklichen Wunsch der Regisseure - Schauspieler: Ich wurde in Italien gezeugt



Osnabrück. Schauspieler Andreas Hoppe (57), der nach 21 Jahren am Sonntag zum letzten Mal in der Rolle des Mario Kopper im "Tatort" aus Ludwigshafen zu sehen ist, durfte über die gesamte Zeit keinen Bart tragen: "Eigentlich war es vertraglich vom SWR festgeschrieben, dass ich glattrasiert als Kopper aufzutreten habe," sagte Hoppe der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag).



"Ein paar Mal war es tatsächlich so, dass ich mit Bart zum Dreh gekommen bin und sofort zum Rasieren musste," berichtete Hoppe weiter. Dass Kopper zwischenzeitlich immer wieder mit Bart zu sehen war, hatte allerdings seine Gründe: "Ab und zu habe ich es gedurft, vor allem auch, weil die Regisseure es gerne wollten."



Seine Liebe zu Italien habe unter dem Aus für den Halbitaliener Kopper nicht gelitten, betonte Hoppe. Die Verbundenheit sei ihm quasi in die Wiege gelegt worden: "Meinen Eltern zufolge bin ich in Italien an der Adria gezeugt worden." Und so hat der 57-Jährige nach dem letzten Tatort-Dreh ein sizilianisches Kochbuch geschrieben.



Das Erste zeigt den Tatort "Kopper" am Sonntag, 7. Januar, um 20.15 Uhr.



