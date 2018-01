Die Union will, dass sich Deutschland stärker um die Ausweisung antisemitischer Zuwanderer bemüht. Die Bundesregierung soll dafür auf die Länder einwirken, um die Möglichkeiten des Aufenthaltsgesetzes stärker zu nutzen.

CDU und CSU wollen künftig Migranten ausweisen, die zu antisemitischem Hass aufrufen. "Wer jüdisches Leben in Deutschland ablehnt oder das Existenzrecht Israels infrage stellt, kann keinen Platz in unserem Land haben", heißt es in einem Antragsentwurf ...

