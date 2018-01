Mit einer eigenen Cyberwährung á la Bitcoin will die venezolanische Regierung die US-Sanktionen umgehen, die das Land vom Finanzmarkt abschneiden. Der Erfolg des "Petro" ist jedoch ungewiss.

Das krisengeschüttelte Venezuela treibt die Pläne für eine eigene Digitalwährung zur Linderung seiner Finanznot voran. Die Kryptodevise mit dem Namen "Petro" solle in den nächsten Tagen ausgegeben werden, kündigte der linke Präsident Nicolas Maduro am Freitag an. Dabei gehe es um 100 Millionen "Petro" und damit ein Volumen von rund 5,9 Milliarden Dollar. Denn das neue Zahlungsmittel soll an den Preis für ein Barrel Öl des südamerikanischen Opec-Staates gekoppelt werden, der zuletzt bei rund 59 Dollar lag. Die virtuelle Währung werde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...