Es ist durchaus möglich, dass Konsumgüter in 10 Jahren für Activision Blizzard (WKN:A0Q4K4) ein Geschäft im Wert von 1 Milliarde US-Dollar sein könnten. Im Jahr 2017 gründete der Spielehersteller offiziell eine Abteilung für Konsumgüter und verfügt bereits über eine Reihe von Lizenzpartnern, die ihm dabei helfen, seine umfangreiche Bibliothek an Charakteren und Spielmarken in ein bedeutendes Merchandising-Geschäft zu verwandeln. Das Ergebnis bisher ist Candy Crush-Eiscreme, Sammlerstücke und T-Shirts und Overwatch-Peripheriegeräte - aber das ist erst der Anfang.



Rovio - der Hersteller des Erfolgs-Handyspiels Angry Birds - hat bereits ein beliebtes Spiel der breiteren Unterhaltungswelt zugeführt. Der Angry-Birds-Film wurde zu einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...